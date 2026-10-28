Почему на старой посуде есть красные и синие штампы: как их расшифровать
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О чем расскажут цветные клейма
Старые тарелки и чашки могут скрывать больше информации, чем кажется на первый взгляд. Красные и синие клейма на их дне помогают определить производителя, особенности изготовления, а в некоторых случаях – сорт и примерный период выпуска.
"Телеграф" расскажет, как расшифровать клейма на старой посуде, почему их наносили разными цветами и на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с происхождением изделия.
Что означают красные и синие клейма
Клейма на фарфоровой и фаянсовой посуде выполняли практическую функцию. Они могли содержать название или символ производителя, обозначение мастерской, номер декора или другие производственные сведения.
В европейском фарфоре синий цвет часто использовали для маркировки кобальтовым пигментом, который выдерживал высокую температуру обжига. Красные отметки также могли быть заводскими марками, однако их значение зависело от конкретной мануфактуры и способа нанесения.
Иногда на одном изделии можно увидеть сразу несколько отметок. Это не обязательно свидетельствует о подделке: одна марка могла указывать на производителя фарфоровой основы, а другая – на мастерскую, которая занималась росписью.
Почему на советской посуде использовали разные цвета
В советской системе маркировки красный штамп означал первый сорт, синий – второй, а зеленый – третий, объясняет издание "Оцінка і покупка". Таким образом, цвет был способом обозначить сорт изделия. Его также обозначали надписями "1с", "2с" или "3с".
Цветные клейма использовали и для обозначения производителя. Марки чаще всего выполняли синим кобальтом, хотя встречаются золотые, коричневые, черные, желтые и другие. Поэтому значение цвета определяют вместе с рисунком, надписями и периодом выпуска посуды.
Как определить производителя и возраст посуды
Начинать стоит с осмотра нижней части изделия. Именно там обычно расположены заводские марки, цифры, буквы и другие обозначения.
При проверке обратите внимание на следующие детали:
- Название или символ фабрики. Это может быть монограмма, корона, герб, геометрическая фигура или другой характерный знак.
- Цифры и буквы. Они могут обозначать модель, декор, производственную партию или другие параметры.
- Способ нанесения. Клеймо может быть под глазурью, поверх нее или вдавленным в керамическую массу.
- Страна производства. Надписи с названием страны или обозначением для экспорта могут помочь сузить период поиска.
Цвет штампа не позволяет самостоятельно установить точный год выпуска. Для этого нужно сравнить конкретное клеймо с каталогами производителя и учесть особенности самого изделия.
Можно ли определить ценность старой тарелки по штампу
Заводское клеймо – важная подсказка для коллекционеров, но оно не является гарантией высокой стоимости. При оценке учитывают производителя, редкость модели, возраст, сохранность, декор и историю происхождения.
Кроме того, известные заводские марки могли копировать, а некоторые изделия производили без клейм. Поэтому оценивать посуду только по цвету штампа или одному символу рискованно.
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