Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле: о чем говорят президенты (обновляется)

Удастся ли договориться о безопасности судоходства?

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В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из ключевых тем переговоров может стать безопасность судоходства и поиск путей для разблокирования украинской торговли в Черном море.

"Телеграф" следит за ходом встречи и рассказывает, что известно о визите украинского президента.

16:14 Зеленский встретился с Эрдоганом. Лидеры обсуждают прекращение огня в Черном море при посредничестве Турции.

14:15 Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Стамбул вместе с командой. По словам президента, впереди – переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых планируют обсудить вопросы безопасности и украинско-турецкого партнерства.

"Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Черном море", – написал Зеленский.

Кроме того, в программе визита украинского президента запланирована встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Владимир Зеленский прибыл в Стамбул

Как ранее рассказывал "Телеграф", Турция имеет экономические и политические рычаги влияния на Россию , однако их может оказаться недостаточно для решения всех проблем с судоходством. Такое мнение высказал украинский журналист, публицист и писатель Виталий Портников.

По его словам, Эрдоган заинтересован в безопасности морских маршрутов. Перебои с украинским продовольственным экспортом могут обострить продовольственный кризис и вызвать новые волны миграции, в частности в Турцию.