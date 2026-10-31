Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі: про що говорять президенти (оновлюється)

Чи вдасться домовитися про безпеку судноплавства?

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У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де запланована його зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з ключових тем переговорів може стати безпека судноплавства та пошук шляхів для розблокування української торгівлі в Чорному морі.

"Телеграф" стежить за перебігом зустрічі та розповідає, що відомо про візит українського президента.

16:55 Зеленський та Ердоган провели переговори. Після зустрічі очікується пресконференція президентів.

16:14 Зеленський зустрівся з Ердоганом. Лідери обговорюють припинення вогню у Чорному морі за посередництва Туреччини.

14:15 Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Стамбула разом із командою. За словами президента, попереду — переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом, під час яких планують обговорити питання безпеки та українсько-турецького партнерства.

"Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", — написав Зеленський.

Крім того, у програмі візиту українського президента запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Володимир Зеленський прибув до Стамбула

Як раніше розповідав "Телеграф", Туреччина має економічні та політичні важелі впливу на Росію, однак їх може виявитися недостатньо для розв'язання всіх проблем із судноплавством. Таку думку висловив український журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников.

За його словами, Ердоган зацікавлений у безпеці морських маршрутів. Перебої з українським продовольчим експортом можуть загострити продовольчу кризу та спричинити нові хвилі міграції, зокрема до Туреччини.