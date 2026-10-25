У Путина странно назвали будущие переговоры с Украиной: они могут завершиться 3 сценариями

В Москве сделали неоднозначное заявление

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Россия готова возобновить переговоры в формате Россия – США – Украина после 4 ноября. Первую встречу после перерыва планируют провести в начале месяца, хотя глава Кремля Владимир Путин называл другую дату.

В Москве не ждут многого от "триалога". Об этом российским СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает издание.

Как Москва оценивает предстоящую встречу

Ушаков назвал встречу "пристрелочной" и призвал не возлагать на нее больших надежд. По его словам, контактов по украинскому вопросу давно не было. Сейчас главное – начать переговоры.

Владимир Путин и Юрий Ушаков/Фото: Getty Images

22 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты. Днем ранее он сообщил об этом спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

Когда готова встретиться Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встречу переговорных команд планируют провести в первой половине ноября. Об этом он говорил во время онлайн-выступления в Hudson Institute.

"Планируется встретиться в первой половине ноября. И, конечно, как можно раньше. Но мы готовы встретиться в любой день, хоть завтра. Однако все зависит от россиян", – сказал глава государства.

23 октября Зеленский обсудил подготовку переговоров с представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Техническую встречу планируют провести в Абу-Даби. По словам украинского президента, после нее должны встретиться лидеры Украины, США и России.

Чего ожидать от встречи

В аналитической оценке ChatGPT встречу рассматривают как проверку готовности сторон продолжать диалог. Ожидается, что участники обменяются предложениями, определят круг вопросов и согласуют следующие консультации.

Один из возможных сценариев – ограниченные договоренности об обмене пленными, гуманитарных мерах, защите энергетической инфраструктуры или принципах контроля за прекращением огня. Другой – отсутствие существенного результата из-за разногласий по территориям и гарантиям безопасности.

ChatGPT выделяет три сценария развития переговоров Украины, России и США

О продвижении будут свидетельствовать согласованная дата следующей встречи, конкретные предложения по прекращению огня и взаимные обязательства с механизмом контроля. Эта оценка не предполагает быстрого завершения войны после первого раунда: дипломатические контакты и боевые действия могут продолжаться параллельно.

Когда Украина, США и Россия встречались втроем