Мирные переговоры в Абу-Даби: чем может закончиться новая встреча Украины, США и России

Приблизит ли встреча завершения войны

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Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби предварительно запланировали на 4 ноября. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. В то же время в украинской переговорной команде подчеркивают, что окончательной даты встречи пока нет, а консультации продолжаются.

"Телеграф" спросил у ИИ, какие сценарии развития переговоров возможны и что может повлиять на дальнейший ход дипломатического процесса.

Почему переговоры могут не принести быстрого результата

Предыдущие переговоры при посредничестве США не принесли существенного прогресса из-за разногласий по поводу территорий. Россия настаивает на контроле над всем Донбассом, тогда как Украина отвергает требования уступить территории, которые российская армия не захватила.

Президент Владимир Зеленский в выступлении перед аналитическим центром Hudson Institute заявил , что Украина готова к трехсторонним переговорам на уровне команд в первой половине ноября. Он также подчеркнул, что для решения ключевых вопросов необходима встреча лидеров государств, а Европа должна участвовать в дипломатическом процессе.

Переговоры продолжатся без быстрого мирного соглашения

Наиболее вероятный вариант – стороны проведут встречу, но не смогут сразу согласовать условия окончания войны. Переговоры могут перейти в серию консультаций, во время которых участники будут уточнять позиции и искать возможные компромиссы.

Даже если сторонам удастся согласовать дальнейший формат переговоров, это не гарантирует быстрого результата. Для заключения мирного соглашения необходимо согласовать не только условия прекращения боевых действий, но и механизмы контроля за их соблюдением и гарантии того, что Россия не возобновит наступление.

Поэтому даже при условии продолжения дипломатического процесса переговоры могут затянуться. Их результат будет зависеть от готовности сторон перейти от обмена позициями к конкретным договоренностям, которые каждая из них согласится выполнять.

Стороны достигнут частичных договоренностей

Второй возможный вариант – ограниченные договоренности по отдельным гуманитарным вопросам или мерам по снижению интенсивности боевых действий. Такой результат не будет означать окончания войны, но может стать промежуточным шагом в дипломатическом процессе.

Примером является договоренность о временном прекращении огня в оккупированных Олешках в Херсонской области, которая должна обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских.

Этот случай демонстрирует, что даже при отсутствии политического компромисса стороны могут согласовывать отдельные практические решения. Однако распространение таких договоренностей на всю линию фронта потребует дополнительных переговоров и механизмов контроля.

США попытаются ускорить заключение более широкого соглашения

Вашингтон может усилить дипломатическое давление на Москву и Киев, чтобы добиться более быстрого прогресса. В таком случае предметом переговоров станут не только условия прекращения огня, но и будущие гарантии безопасности Украины.

Владимир Зеленский заявлял , что Украина рассчитывает на давление США на Россию для продвижения дипломатии. Президент также подчеркнул необходимость участия европейских партнеров.

Однако результат будет зависеть от того, смогут ли США предложить механизм, приемлемый для Украины и способный побудить Россию пересмотреть свои требования.

Переговоры зайдут в тупик

Наименее благоприятный сценарий – стороны не смогут договориться о дальнейших шагах или отложат встречу. В таком случае дипломатический процесс не окажет ощутимого влияния на ход войны, а боевые действия продолжатся.

Препятствием может стать не только отсутствие компромисса по поводу территорий, но и разногласия по поводу последовательности действий: должно ли прекращение огня предшествовать мирному соглашению или его будут рассматривать только после согласования более широких условий.

Если участники не найдут решения по этим вопросам, переговоры могут затянуться без конкретных результатов. В то же время сам факт отсутствия договоренностей по итогам одного раунда еще не будет означать окончательного провала дипломатических усилий.