Путин создает угрозу и для Турции: почему Эрдоган заинтересован помочь Украине

Лидер Турции имеет рычаги влияния на российского диктатора

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится в субботу, 31 октября, может стать поводом для поиска путей разблокирования украинской торговли в Черном море.

Ведь у Турции есть экономические и политические рычаги влияния на Кремль, хотя их силы может оказаться недостаточно. Таким мнением поделился украинский журналист, публицист и писатель Виталий Портников в эфире собственного Youtube-канала.

Он подчеркнул, что Эрдоган заинтересован в безопасности судоходства, ведь перебои с украинским продовольственным экспортом могут обострить продовольственный кризис и повлечь за собой новые волны миграции, в частности в Турцию.

Зерновое соглашение показало возможность частичных договоренностей, но, по оценке Портникова, Путин согласился на него как на уступку Эрдогану, а затем отказался ради продолжения давления на украинскую экономику.

После выхода России из соглашения Украина снабжала экспорт военными усилиями. Автор утверждает, что сейчас Кремль снова усиливает блокаду, стремясь ударить по украинскому агросектору и дестабилизировать другие страны.

Виталий Портников

Торговля и энергетические связи дают Анкаре влияние на Москву. Портников считает, что эти возможности следует использовать даже если Турция не участвует в основном переговорном формате.

Резюмируя, публицист выразил свои надежды на то, что встреча лидеров Украины и Турции станет важным шагом в поиске частичной договоренности по Черному морю.

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