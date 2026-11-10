Предсказали судьбу: какие "королевские" часы носила Людмила Янукович (фото)

Модель назвали в честь сестры Наполеона

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Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович носила часы Breguet Reine de Naples стоимостью около €30 000 (примерно 1 518 480 грн). История этой модели стала поводом для ироничного сравнения ее судьбы с судьбой королевы, в честь которой назвали часы.

Об этом "Телеграфу" рассказал блогер cats_and_watches, назвав свое наблюдение собственной "теорией заговора". Он обратил внимание на историческую личность, чье имя стоит за названием дорогого аксессуара.

Людмила Янукович носила Breguet Reine de Naples

Первые наручные часы для Каролины Мюрат

По словам блогера, модель Reine de Naples связана с появлением первых задокументированных наручных часов. Их Абрахам-Луи Бреге изготовил в 1812 году для Каролины Мюрат – сестры Наполеона и королевы Неаполя.

Модель связана с появлением первых задокументированных наручных часов

"Так какие еще часы могла носить Людочка, если не королевские? Но есть нюанс… Госпоже Людмиле стоило бы внимательнее прочитать историю, ведь судьба той королевы оказалась до боли знакомой", – сказал блогер cats_and_watches.

После падения Наполеона Каролина Мюрат потеряла королевство и оказалась в изгнании

Изгнание Каролины Мюрат и параллель с Януковичем

После падения Наполеона Каролина потеряла королевство. Остаток жизни она провела в изгнании под вымышленным титулом графини Липоны. Как объяснил собеседник, Липона – анаграмма слова Napoli, то есть названия Неаполя.

Мужа Каролины, Иоахима Мюрата, расстреляли. Вспоминая эту часть истории, блогер отдельно заметил, что Виктору Федоровичу "повезло больше". Именно в истории потери королевства и изгнания он увидел ироничную параллель с владелицей Breguet.

"Хотела барышня королевские часы, а получила вместе с ними и настоящую королевскую судьбу", – подытожил cats_and_watches.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой необычный аксессуар носит Порошенко.