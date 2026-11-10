Напророчив долю: який "королівський" годинник носила Людмила Янукович (фото)

Модель назвали на честь сестри Наполеона

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишня перша леді України Людмила Янукович носила годинник Breguet Reine de Naples вартістю близько €30 000 (приблизно 1 518 480 грн). Історія цієї моделі стала приводом для іронічного порівняння її долі з долею королеви, на честь якої назвали годинник.

Про це "Телеграфу" розповів блогер cats_and_watches, назвавши своє спостереження власною "теорією змови". Він звернув увагу на історичну постать, чиє ім’я стоїть за назвою дорогого аксесуара.

Людмила Янукович носила Breguet Reine de Naples

Перший наручний годинник для Кароліни Мюрат

За словами блогера, модель Reine de Naples пов’язана з появою першого задокументованого наручного годинника. Його Абрахам-Луї Бреге виготовив у 1812 році для Кароліни Мюрат – сестри Наполеона та королеви Неаполя.

Модель пов’язана з появою першого задокументованого наручного годинника

"Тож який ще годинник могла носити Людочка, якщо не королівський? Та є нюанс… Пані Людмилі варто було б уважніше почитати історію, бо доля тієї королеви виявилась до болю знайомою", – сказав блогер cats_and_watches.

Після падіння Наполеона Кароліна Мюрат втратила королівство й опинилася у вигнанні

Вигнання Кароліни Мюрат і паралель з Янукович

Після падіння Наполеона Кароліна втратила королівство. Решту життя вона провела у вигнанні під вигаданим титулом графині Ліпона. Як пояснив співрозмовник, Ліпона – анаграма слова Napoli, тобто назви Неаполя.

Чоловіка Кароліни, Йоахіма Мюрата, розстріляли. Згадуючи цю частину історії, блогер окремо зауважив, що Віктору Федоровичу "пощастило більше". Саме в історії втрати королівства та вигнання він побачив іронічну паралель із власницею Breguet.

"Хотіла пані королівський годинник, а отримала разом з ним і справжню королівську долю", – підсумував cats_and_watches.

Раніше "Телеграф" розповідав, який незвичайний аксесуар носить Порошенко.