Когда нет ни света, ни плиты: лайфхак, как приготовить яичницу (видео)

В сети показали, как пожарить яичницу во время блэкаута

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Автор кулинарного видео продемонстрировала, как пожарить яйца во время отключения электроэнергии. Вместо плиты она использовала металлическую форму для кексов со свечами-таблетками, а сверху поставила небольшую сковороду.

Пользовательница с ником dinewithdiana_ показала этот способ в своем видео в Instagram. Углубления в форме для выпечки она использовала как места для маленьких свечей.

Как автор готовит яичницу на свечах

Сначала автор разместила свечи-таблетки внутри металлической формы и зажгла их. Затем установила над ними сковороду: источником тепла для приготовления стало открытое пламя.

При использовании свечей дома важно соблюдать правила пожарной безопасности

В сковороду она налила масло, разбила яйца и добавила приправы. Затем поджарила яичницу на огне от свечей.

После использования свечей ГСЧС советует проветрить помещение

Каких правил требует открытый огонь дома

ГСЧС рекомендует ставить свечи на ровную, прочную и неподвижную поверхность, используя негорючие подставки из металла, стекла или керамики. Следует избегать мест, где их можно задеть или опрокинуть.

От открытого огня до легковоспламеняющихся предметов должно быть не менее 1,5 м; рядом нельзя оставлять бумагу, книги, салфетки, полотенца или шторы. Свечи следует держать подальше от детей и домашних животных и тушить, выходя из помещения.

Не используйте открытый огонь в плохо проветриваемых помещениях: при горении образуется угарный газ и расходуется кислород. После использования свечей помещение нужно проветрить, а зажженные свечи держать подальше от сквозняков, которые могут раздуть пламя и вызвать растекание горячего воска.

Угарный газ бесцветный, не имеет запаха и является сильно токсичным.

Как сообщал "Телеграф", еду можно разогреть без потери влаги, добавив примерно четверть чашки воды и дождавшись ее закипания.