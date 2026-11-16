Старое одеяло – настоящее сокровище для хозяйки: 7 способов дать ему вторую жизнь

Перед раскроем проверьте состояние материала и прочность его краев

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Из старого легкого одеяла можно сделать разделители для вещей, защитные накидки, вкладыши для коробок, органайзер, обертки для обуви, подстилку для сортировки мелочей или чехол на подушку. Для этого подойдут целые участки ткани.

Los Andes рекомендует сначала оценить, можно ли починить одеяло, отдать его кому-нибудь или продолжать использовать. Если решили его переработать, постирайте согласно указаниям на этикетке, полностью высушите и проверьте на уголке, не распускается ли край после разрезания.

Прямоугольные куски можно проложить между подносами, рамками или украшениями в коробке, убрав жесткие швы, которые могут поцарапать поверхность. Большие полотнища защитят мебель от легких потертостей во время переезда, а съемная тканевая вкладка смягчит дно и стенки коробки для деликатных аксессуаров.

На тканевых разделителях не должно быть жестких швов, которые могут поцарапать вещи Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Еще один вариант – завернуть шарфы или ремни в прямоугольник ткани и закрепить широкой полоской, не сжимая слишком сильно. Чистую сухую обувь можно обернуть для перевозки в чемодане, а отдельный кусок ткани расстелить, чтобы рассортировать пуговицы или бусины. Из прочной ткани получится чехол на подушку: сшитый или завязанный узлами, если материал позволяет сделать прочную бахрому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему после стирки одеяло может пахнуть сыростью и как избавиться от неприятного запаха, не допустив появления плесени внутри.