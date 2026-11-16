Стара ковдра — справжній скарб для господині: 7 способів дати їй друге життя

Перед розкроюванням перевірте стан матеріалу та міцність його країв

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Зі старої легкої ковдри можна зробити розділювачі для речей, захисні накидки, вкладки для коробок, органайзер, обгортки для взуття, підстилку для сортування дрібниць або чохол на подушку. Для цього підійдуть цілі ділянки тканини.

Los Andes рекомендує спершу оцінити, чи можна ковдру полагодити, віддати або використовувати далі. Якщо вирішили її переробити, виперіть за вказівками на етикетці, повністю висушіть і перевірте на куточку, чи не розпускається край після розрізання.

Прямокутні шматки можна прокласти між тацями, рамками чи прикрасами в коробці, прибравши тверді шви, здатні подряпати поверхню. Великі полотнища захистять меблі від легких потертостей під час переїзду, а знімна тканинна вкладка пом’якшить дно та стінки коробки для делікатних аксесуарів.

На тканинних розділювачах не має бути твердих швів, які можуть подряпати речі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще один варіант – загорнути шарфи чи ремені в прямокутник тканини й закріпити широкою смужкою без надмірного стискання. Чисте сухе взуття можна обгорнути для перевезення у валізі, а окремий клапоть розстелити для сортування ґудзиків або намистин. Із міцної тканини вийде чохол на подушку: зшитий або зав’язаний вузлами, якщо матеріал дозволяє зробити міцну бахрому.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому після прання ковдра може пахнути вогкістю та як позбутися неприємного запаху, не допустивши появи цвілі всередині.