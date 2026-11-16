Для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году потребуется больше стажа: кому придется ждать

Требования зависят от года достижения пенсионного возраста, а не подачи заявления

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Украинцам, которым в 2027 году исполнится 60 лет, для выхода на пенсию потребуется не менее 34 лет страхового стажа. Это на год больше, чем в 2026 году. Тем, у кого не будет необходимого стажа, придется отложить оформление пенсии.

Пенсионный фонд Украины объяснил, что именно страховой стаж определяет возраст выхода на пенсию – 60, 63 или 65 лет. Необходимую продолжительность стажа определяют на дату, когда человек достигает соответствующего возраста.

Для тех, кому в 2027 году исполнится 63 года, минимальное требование составит 24 года страхового стажа. В 65 лет право на пенсию в 2027 году будут иметь люди со стажем не менее 15 лет. Следовательно, одного достижения определенного возраста для назначения выплат недостаточно.

Для назначения пенсии в 65 лет в 2027 году требуется не менее 15 лет страхового стажа Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отдельное правило важно для тех, кто отпраздновал 60-летие в 2026 году, но обратится за пенсией в январе 2027 года. Для них сохранится требование в 33 года стажа: более поздняя подача заявления не повышает этот порог до 34 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 34 года страхового стажа.

Страховой стаж связан с уплатой взносов. Как объясняет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области, полный месяц засчитывают, если взнос за него был не меньше минимального. Сведения о стаже и уплате взносов содержатся в справках ОК-5 и ОК-7, доступных онлайн через вебпортал ПФУ.

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