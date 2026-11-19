Предыдущая попытка пристроить пса закончилась возвращением в приют

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Питбуль Леон, которого нашли привязанным к скамейке в кременчугском парке, теперь живет с новыми хозяевами в другой области. Семья поддерживает связь с сотрудниками, которые ухаживали за собакой.

Об этом сотрудники КП "Спецсервіс-Кременчук" сообщили в Instagram. По их словам, Леон хорошо себя чувствует и окружен заботой.

"У Леона все замечательно! Парень наконец нашел своих людей, живет в другой области, окружен заботой и любовью. И, судя по фотографиям, у него все хорошо! Его владельцы регулярно передают нам приветы и присылают много фотографий, правда, сами предпочитают оставаться за кадром", – рассказали сотрудники предприятия.

Как Леона нашли в парке

Прохожие заметили пса возле речного вокзала в парке "Приднепровский". Сначала они подумали, что хозяин ненадолго отошел. Потом увидели записку, приклеенную к ошейнику: владелец написал, что его забрали в ТЦК, и попросил приютить Леона.

"Зовут Леон. Я хозяин, меня забрали в ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень добрый, все команды знает…" – написал владелец в записке.

Собака была настолько напугана, что не подпускала к себе людей. Чтобы отвязать его от скамейки и забрать с улицы, работникам "Спецсервісу-Кременчук" пришлось применить наркоз.

Чтобы забрать испуганного Леона с улицы, работникам пришлось применить наркоз

Почему Леону искали другую семью

Когда Леона забрала молодая супружеская пара, работники предприятия навестили его в новом доме. Пес был накормлен и находился в хорошем физическом состоянии, но контакта с двухлетним ребенком в семье не возникло. После разговора с хозяевами решили искать для Леона другой дом.

Не каждая собака подходит каждой семье, поэтому для Леона искали другой дом Источник: КП "Спецсервіс-Кременчук"

Работники приюта написали, что история Леона – это обычная ситуация, которая может возникнуть в процессе устройства животного. "Не всегда люди и животные находят общий язык, не каждая собака подходит каждой семье. В таких случаях лучшее решение – признать это и искать для животного другой дом", – резюмировали они.

Как сообщал "Телеграф", супружеская пара переселенцев приютила ротвейлера Тралла, чей хозяин Дмитрий Грицак погиб 17 октября во время российского удара по Сумам.