Хозяева погибли от удара FPV-дрона: как сложилась судьба собаки из Никополя (видео, фото)

По словам волонтера, пес видит человека дважды в день

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Пес Босс, чьи хозяева погибли в результате удара российского FPV-дрона в Никополе, до сих пор живет в приюте. Новую семью для него не нашли. Зооволонтер, которая спасла собаку, говорит, что во время войны пристроить животное в возрасте чрезвычайно сложно.

О том, как сейчас живет Босс, зооволонтер из Никополя Елена Вошун рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

Как Босс живет в приюте

По словам Елены, Босс – старенький, почти глухой и подслеповатый. Он живет в отдельном вольере и большую часть времени спит. Волонтер пессимистично оценивает его шансы найти новых хозяев.

"Семья для стареньких собак – это из области фэнтези. К сожалению, и в хорошие времена таких не брали, а во время войны, когда массово бегут из города, покидая своих животных, тем более", – сказала она.

В приюте живут 300 собак. Елена объясняет: большинство ее времени отнимает лечение больных животных – капельницы, уколы, перевязки и обработки. Животных в вольерах она иногда не видит неделями.

"Те, что в вольерах, видят человека дважды в день: того, что пришел кормить, и того, что пришел убрать. Все. Так живут собаки в приюте. В приюте собакам плохо. Им нужны семьи ", — подчеркнула волонтер.

Вольеры в приюте. Фото: "Суспільне Дніпро"

Как спасали собаку после гибели хозяев

Как сообщало "Суспільне Дніпро", хозяева Босса – 87-летняя Александра Кислая и ее 51-летний сын Олег Кислый – погибли 16 июня. Российские военные направили FPV-дрон на людей, находившихся на дороге в Никополе. Женщина передвигалась на колесном кресле. Этот удар унес жизни трех человек.

На следующее утро Елене позвонили по телефону и сообщили, что в доме погибшей семьи осталась привязанная собака. Она сразу поехала за ним – на улицу, входящую в список обязательной эвакуации. Попасть во двор мешало двухметровое бетонное ограждение. Помогла девушка, принесшая стремянку. Соседние дома были закрыты, вокруг лежали развалины.

Собака осталась без семьи. Фото: "Суспільне Дніпро"

Когда волонтер перелезла через забор, Босс уже был без цепи. Елена допустила, что его могли отпустить соседи, но от дома пес никуда не ушел. Волонтер заманила его вкусняшками и посадила в машину. С того же двора она забрала и беременную кошку – впоследствии для нее нашли семью.

После спасения волонтер рассказывала, что собака пережила контузию, не слышит, но остается спокойной и ласковой и не проявляет агрессии к другим животным. Имя Босс животное получило по просьбе мужчины, который в тот день передал приюту лечебный корм и лекарства после смерти своей собаки и попросил так назвать следующего спасенного пса.

Напомним, ранее питбуля Леона нашли привязанным у лавки с запиской от хозяина: тот написал, что его забрали в ТЦК, и попросил приютить собаку. Животное поместили в КП "Спецсервис-Кременчуг". Многие изъявили желание взять к себе Леона, но в первой семье что-то пошло не так.