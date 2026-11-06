Хозяева погибли от удара FPV-дрона: как сложилась судьба собаки из Никополя (видео, фото)
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По словам волонтера, пес видит человека дважды в день
Пес Босс, чьи хозяева погибли в результате удара российского FPV-дрона в Никополе, до сих пор живет в приюте. Новую семью для него не нашли. Зооволонтер, которая спасла собаку, говорит, что во время войны пристроить животное в возрасте чрезвычайно сложно.
О том, как сейчас живет Босс, зооволонтер из Никополя Елена Вошун рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".
Как Босс живет в приюте
По словам Елены, Босс – старенький, почти глухой и подслеповатый. Он живет в отдельном вольере и большую часть времени спит. Волонтер пессимистично оценивает его шансы найти новых хозяев.
"Семья для стареньких собак – это из области фэнтези. К сожалению, и в хорошие времена таких не брали, а во время войны, когда массово бегут из города, покидая своих животных, тем более", – сказала она.
В приюте живут 300 собак. Елена объясняет: большинство ее времени отнимает лечение больных животных – капельницы, уколы, перевязки и обработки. Животных в вольерах она иногда не видит неделями.
"Те, что в вольерах, видят человека дважды в день: того, что пришел кормить, и того, что пришел убрать. Все. Так живут собаки в приюте. В приюте собакам плохо. Им нужны семьи ", — подчеркнула волонтер.
Как спасали собаку после гибели хозяев
Как сообщало "Суспільне Дніпро", хозяева Босса – 87-летняя Александра Кислая и ее 51-летний сын Олег Кислый – погибли 16 июня. Российские военные направили FPV-дрон на людей, находившихся на дороге в Никополе. Женщина передвигалась на колесном кресле. Этот удар унес жизни трех человек.
На следующее утро Елене позвонили по телефону и сообщили, что в доме погибшей семьи осталась привязанная собака. Она сразу поехала за ним – на улицу, входящую в список обязательной эвакуации. Попасть во двор мешало двухметровое бетонное ограждение. Помогла девушка, принесшая стремянку. Соседние дома были закрыты, вокруг лежали развалины.
Когда волонтер перелезла через забор, Босс уже был без цепи. Елена допустила, что его могли отпустить соседи, но от дома пес никуда не ушел. Волонтер заманила его вкусняшками и посадила в машину. С того же двора она забрала и беременную кошку – впоследствии для нее нашли семью.
После спасения волонтер рассказывала, что собака пережила контузию, не слышит, но остается спокойной и ласковой и не проявляет агрессии к другим животным. Имя Босс животное получило по просьбе мужчины, который в тот день передал приюту лечебный корм и лекарства после смерти своей собаки и попросил так назвать следующего спасенного пса.
Напомним, ранее питбуля Леона нашли привязанным у лавки с запиской от хозяина: тот написал, что его забрали в ТЦК, и попросил приютить собаку. Животное поместили в КП "Спецсервис-Кременчуг". Многие изъявили желание взять к себе Леона, но в первой семье что-то пошло не так.