Укр

Кот будет в восторге. Новинка из "АТБ" становится хитом среди владельцев пушистиков (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Любимцы по-разному реагируют на игрушку Новость обновлена 14 ноября 2026, 12:40
Любимцы по-разному реагируют на игрушку. Фото Коллаж ("Телеграф")

Одни кошки гоняют и ловят мячик, другие предпочитают наблюдать издалека

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В АТБ продают электрический интерактивный мячик для кошек. Украинка показала, как ее любимец с удовольствием играет новой игрушкой.

О покупке рассказала пользовательница Threads @welldone.eng_. Мячик имеет три режима работы, потому игра не ограничивается одним вариантом движения.

Игрушка за 110 гривен двигается самостоятельно. Мячик пришелся по душе ее котику.

Белая коробка с надписью "Игрушка для домашних питомцев Интерактивный мяч USB" и красным мячиком
Интерактивный мяч USB предназначен для домашних питомцев

"Самостоятельно катается, меняет направление, не застревает даже в уголках… Котик в восторге, и я тоже", — рассказала автор сообщения.

Зеленый мячик с синим свечением на светлом ковре возле серого шкафа.
По словам покупательницы, мячик меняет направление и не застревает в уголках Источник: Фото: Threads/@welldone.eng_

Речь идет об игрушке "Интерактивный мяч USB" для домашних любимцев. Есть красный, зеленый и синий варианты с рельефной поверхностью, прозрачными элементами и шнурками соответствующего цвета.

Красный, зеленый и синий мячики с прозрачными элементами и шнурками соответствующих цветов.
Мячики имеют рельефную поверхность и цветные шнурки.
Переглянути в Threads

Опыт других владельцев под публикацией отличается. Одна из комментаторов рассказала, что ее котики безразличны к этому мячику. Некоторые пушистики даже опасаются такой игрушки.

"Многим котам это не подходит, потому что вызывает стресс и дальнейший страх. Поэтому будьте осторожны. Я не рекомендую. Игрушка для тех владельцев, кто ленится играть хотя бы 15-20 мин в сутки ", — написала одна из участницбеседы.

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Теги:
#Кот #Игрушка #АТБ