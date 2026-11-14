Кот будет в восторге. Новинка из "АТБ" становится хитом среди владельцев пушистиков (фото)

Одни кошки гоняют и ловят мячик, другие предпочитают наблюдать издалека

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В АТБ продают электрический интерактивный мячик для кошек. Украинка показала, как ее любимец с удовольствием играет новой игрушкой.

О покупке рассказала пользовательница Threads @welldone.eng_. Мячик имеет три режима работы, потому игра не ограничивается одним вариантом движения.

Игрушка за 110 гривен двигается самостоятельно. Мячик пришелся по душе ее котику.

Интерактивный мяч USB предназначен для домашних питомцев

"Самостоятельно катается, меняет направление, не застревает даже в уголках… Котик в восторге, и я тоже", — рассказала автор сообщения.

По словам покупательницы, мячик меняет направление и не застревает в уголках Источник: Фото: Threads/@welldone.eng_

Речь идет об игрушке "Интерактивный мяч USB" для домашних любимцев. Есть красный, зеленый и синий варианты с рельефной поверхностью, прозрачными элементами и шнурками соответствующего цвета.

Мячики имеют рельефную поверхность и цветные шнурки.

Опыт других владельцев под публикацией отличается. Одна из комментаторов рассказала, что ее котики безразличны к этому мячику. Некоторые пушистики даже опасаются такой игрушки.

"Многим котам это не подходит, потому что вызывает стресс и дальнейший страх. Поэтому будьте осторожны. Я не рекомендую. Игрушка для тех владельцев, кто ленится играть хотя бы 15-20 мин в сутки ", — написала одна из участницбеседы.

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