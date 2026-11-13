В Киеве хотят изменить правила проезда собак в метро и не только. Какие новшества предлагают

Отдельные требования касаются животных, которые помогают ветеранам и людям с инвалидностью

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В Киеве предлагают изменить правила перевозки собак в наземном общественном транспорте и метро. По мнению авторов предложения, действующие нормы усложняют жизнь владельцам четвероногих.

Об этом говорится в петиции №14615, опубликованной на сайте Киевского городского совета. Обращение собрало 58 подписей из необходимых 6000, до завершения сбора остается 59 дней. Ее автор София Гордийчук просит определить условия проезда с домашними животными и обеспечить доступ для собак специального назначения.

Почему правила нужно изменить

Гордийчук обращается к депутатам Киевсовета с просьбой содействовать обновлению и гармонизации государственных и муниципальных правил перевозки животных. По ее мнению, нынешние ограничения особенно затрудняют передвижение владельцам средних и крупных собак, у которых нет автомобиля.

"На сегодняшний день действующие ограничения фактически делают невозможным передвижение по городу с собаками средних и крупных размеров для граждан, у которых нет собственного автотранспорта", – отметила автор петиции София Гордийчук.

В качестве аргумента она приводит допуск собак в метрополитен во время воздушных тревог. Автор считает эту практику подтверждением того, что животные могут находиться в транспортной инфраструктуре при соблюдении базовых норм безопасности.

Отдельно Гордийчук подчеркивает необходимость собак-помощников и собак-терапевтов для ветеранов войны, военнослужащих и людей с ментальными или эмоциональными расстройствами, в частности тревожными состояниями и паническими атаками. Доступ таких животных к транспорту она рассматривает как вопрос социальной инклюзии и психологической поддержки.

Среди предлагаемых требований – ветеринарный паспорт с отметками о действующих прививках Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие требования к перевозке собак предлагают

Петиция предусматривает обязательные короткий поводок и намордник. Исключения предлагают для собак мелких пород в специальных переносках и определенных категорий служебных животных по показаниям. Также владельцы должны иметь ветеринарный паспорт с отметками о действующих прививках.

Контроль за соблюдением правил и поведением животных предлагают возложить на работников транспорта и охраны. Опираясь на опыт стран Европейского Союза, автор просит установить единые прозрачные требования для городского общественного транспорта и метрополитена.

Для служебных собак, собак-помощников и собак-терапевтов, сопровождающих людей с инвалидностью, ветеранов или граждан, нуждающихся в психоэмоциональной поддержке, предлагают беспрепятственный и бесплатный проезд. Защиту прав этих животных автор обращения выделяет в отдельную часть петиции.

Еще одно требование – адаптация транспортной инфраструктуры. Для этого просят четко определить порядок посадки, высадки и пребывания животных в вагонах метро и наземном транспорте как в часы пик, так и в обычное время.

Важно! Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и может ли она действительно что-то изменить"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве предлагают озвучивать воздушную тревогу голосом президента Украины Владимира Зеленского.