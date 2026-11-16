Не выбрасывайте обмылки хозяйственного мыла: гениальный лайфхак для стирки

Между стирками мешочек нужно промывать и полностью просушивать

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Небольшие сухие обмылки хозяйственного мыла сложите в мешочек-сеточку и используйте для ручной стирки. Смоченная сеточка пропускает мыльную пену и удерживает кусочки внутри, поэтому их не придется ловить в воде.

Как подготовить такой мешочек и ухаживать за ним после стирки, рассказывает "Телеграф". Для этого подойдет небольшая чистая сеточка с мелкими отверстиями и надежной застежкой или завязкой, через которую не будут выпадать остатки мыла.

Дайте обмылкам высохнуть и сложите их внутрь, оставив немного свободного места: набивать мешочек доверху не нужно. Закройте его, смочите вместе с участком ткани, который нужно постирать, и потрите сеточку в руках до появления пены. Нанесите пену на загрязнение, осторожно потрите ткань и прополощите вещь.

Мокрую сеточку не следует оставлять на дне таза или в закрытой мыльнице/Фото: ИИ

После использования промойте мешочек под проточной водой, смывая пену и остатки грязи. Дайте воде стечь и повесьте сеточку в месте, где она будет хорошо проветриваться. Не оставляйте ее мокрой на дне таза или в закрытой мыльнице: между стирками и ткань мешочка, и обмылки должны просохнуть. Новые сухие кусочки добавляйте уже после высыхания.

Как сообщал "Телеграф", хозяйственное мыло можно натереть и развести водой до густой кашицы, чтобы очистить пятна на подоконнике. Об этом лайфхаке рассказали словацкие эксперты.