Легковые машины на переправу пока не пускают

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве по Северному мосту возобновили движение в обоих направлениях, но пропускают только общественный транспорт. Легковые автомобили и грузовики на переправу не допускают, значительных пробок у моста утром в среду, 18 ноября, не наблюдается.

Ситуацию в районе Северного моста показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. О пробках из-за ограничения движения по Северному и Южному мостам также сообщает КИЕВ24.

Чтобы общественный транспорт мог курсировать в обе стороны, на мосту убрали ограждения, отделявшие тротуарную часть. Ее тоже задействовали для организации движения.

Люди едут по направлению к Северному мосту. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

"Пока вблизи Северного моста значительных пробок не наблюдается. Трафик, конечно, плотный, ведь это утро, и столица просыпается, все отправляются на работу или по привычным своим маршрутам", — рассказала корреспондентка, которая находится вблизи переправы.

Северный мост перекрывали после баллистических ударов РФ в ночь на 17 ноября. Водители пытались объехать перекрытые участки, из-за чего образовывались пробки. Движение обеими переправами было восстановлено во второй половине дня с ограничениями.

В направлении правого берега плотный поток машин. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

По Южному мосту разрешили ехать только с левого на правый берег. Там пропускают легковые авто до 10 тонн, а также общественный транспорт до 18 тонн.

По мосту передвигаются и велосипедисты. На кадрах Яна Доброносова – велосипедист в яркой куртке и с рюкзаком, который едет по мокрой дороге.

По северному мосту передвигаются также велосипедисты. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Велосипедист на мосту. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", мосты в Киеве выдержали семь ударов баллистикой. Какие повреждения получили переправы и сможет ли Россия обрушить их.