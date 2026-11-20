Почему Ford Fiesta назвали удачным автомобилем для пенсионеров

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Для водителей старшего возраста важно выбирать автомобиль, которым легко управлять в городских условиях, удобно парковаться и на который не приходится тратить много денег на топливо и обслуживание.

Одной из моделей, на которую стоит обратить внимание при поиске недорогой подержанной машины, является Ford Fiesta. О преимуществах этого автомобиля для водителей старшего возраста пишет британское издание Saga в материале о лучших машинах для людей, которые становятся старше.

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Чем Ford Fiesta может заинтересовать пенсионеров

Как отмечает Saga, модель была одним из самых популярных автомобилей в Великобритании, а с 2009-го по 2020 год даже возглавляла рейтинг продаж новых машин в стране.

Издание называет Fiesta удачным бюджетным вариантом для водителей старшего возраста. Автомобиль отличается простым управлением, комфортным салоном и небольшим расходом топлива. Кроме того, на вторичном рынке представлено много таких машин, поэтому можно выбрать комплектацию в соответствии с собственными потребностями и финансовыми возможностями.

С 2009-го по 2020 год Ford Fiesta возглавляла рейтинг продаж в Великобритании Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Ford Fiesta в Украине

На украинском вторичном рынке стоимость Ford Fiesta зависит от года выпуска, пробега, комплектации и технического состояния. Самые дешевые экземпляры старых поколений можно найти примерно за 1300 долларов, тогда как за более новые автомобили придется заплатить значительно больше.

Ориентировочные цены такие:

Конец 1990-х – 2008 год: 1300–3650 долларов (примерно 58 500–164 100 грн).

1300–3650 долларов (примерно 58 500–164 100 грн). 2012–2014 годы: 5500–7000 долларов (примерно 245 000–390 000 грн).

5500–7000 долларов (примерно 245 000–390 000 грн). 2016–2019 годы: 7200–9500 долларов и больше (примерно 324 000–430 000 грн и выше).

Медианная стоимость Ford Fiesta на украинском рынке составляет около 5500 долларов, а больше всего предложений сосредоточено в диапазоне 3500–7000 долларов.

Больше всего предложений Ford Fiesta в Украине сосредоточено в диапазоне 3500–7000 долларов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал о компактном электромобиле, который на украинском рынке можно найти примерно за 4 тысячи долларов и который может стать практичным вариантом для пенсионеров, которые преимущественно ездят по городу.