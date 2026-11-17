Железнодорожное сообщение остается ключевым для снабжения российской армии на оккупированных территориях

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РФ обвиняет НАТО, пытаясь скрыть, что Украина способна наносить ей серьезные потери. Частичное разрушение Крымского моста произошло 17 ноября. Оно подрывает образ Владимира Путина как победителя накануне его встреч с президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Такую оценку украинский журналист, публицист и писатель Виталий Портников, основатель и ведущий телепрограммы "Политклуб", высказал на своем Youtube-канале. По его словам, после украинской операции автомобильная часть моста практически перестала работать, а железнодорожное движение восстановили.

Зачем российская пропаганда перекладывает ответственность на НАТО

Портников обращает внимание на то, как изменилась реакция российского руководства. Сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о незначительных повреждениях. Когда появились сообщения о более серьезных последствиях, Кремль воздержался от комментариев. По мнению автора, власти не хотят разрушать представление россиян о надежности собственной противовоздушной обороны.

Объяснения, напротив, предлагают пропагандисты. Портников приводит в пример Владимира Соловьева, который приписал атаку странам НАТО. Такие заявления отрицают самостоятельную способность украинских сил обороны.

Виталий Портников Источник: Открытые источники

"Как и всегда, когда Россия несет серьезные потери в результате украинских ударов, в ответственности за эти потери обвиняют именно Запад, а не украинские Силы обороны", – говорит эксперт.

Что повреждение моста означает для военной логистики

Портников подчеркивает, что главная военная функция Крымского моста – перевозить грузы по железной дороге. Восстановленное сообщение позволяет России и дальше использовать мост для снабжения армии, которая ведет войну против Украины.

По его словам, в последние годы автомобильную часть не использовали для таких военных перевозок: опасались удара дрона по большому грузовику. Практическая блокировка автомобильного движения, по мнению Портникова, увеличит нагрузку на так называемую трассу "Новороссия", проложенную по оккупированным территориям Украины.

Портников прогнозирует рост нагрузки на сухопутную трассу из-за ограничения автомобильного движения по мосту Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Ключевой вопрос, по словам Портникова, – пропускная способность уцелевшей железнодорожной части: может ли она перевозить столько же военных грузов, сколько до удара. Он также предполагает, что Украина может нанести новые удары, поскольку мост и дальше выполняет логистическую функцию.

Почему это удар по позициям Путина на переговорах

Политический эффект Портников связывает с тем, что глава Кремля сам сделал Крымский мост символом государственного престижа. Российские власти подавали его как доказательство собственных возможностей и способности обеспечить связь с оккупированным полуостровом. Поэтому частичное разрушение этой инфраструктуры важно далеко не только из-за транспортных потерь.

По словам Портникова, удар произошел накануне ожидаемой встречи президентов США и РФ и главы КНР на саммите в Шэньчжэне. Отдельная двусторонняя беседа Путина с Трампом также могла состояться. Портников считает ее более важной для обсуждения завершения или приостановки российско-украинской войны.

"После ударов по Крымскому мосту Путин не сможет прийти на встречу со своим американским коллегой в роли человека, побеждающего в войне с Украиной и требующего от Соединенных Штатов обеспечить капитуляцию соседнего государства", – заявил журналист.

По мнению Портникова, такие потери инфраструктуры могут подтолкнуть российского диктатора задуматься о приостановке боевых действий. Решающее условие, по его словам, – рост цены войны для России до уровня, когда она превысит цену захвата Украины.