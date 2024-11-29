Кругом огонь и пострадавшие. Стали известны последствия атаки на Одесскую область (фото)

На местах продолжают работать все экстренные службы

В ночь на пятницу, 29 ноября, вражеские беспилотники в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Под ударом оказалась Одесчина, где были зафиксированы масштабные разрушения.

По предварительным данным, пострадало семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Известно, что минувшей ночью российские войска несколько раз атаковали южный регион беспилотниками. В результате падения обломков вражеских БПЛА в трех населенных пунктах Одесского района было повреждено 13 жилых и дачных домов.

Также досталось гаражам, надворным постройкам, газопроводу и автомобилям. В результате произошедшего в нескольких точках возникли пожары, а также произошла утечка газа.

При этом, по предварительм данным, пострадало семь человек. Точная информация о количестве пострадавших уточняется.

На местах продолжают работать все экстренные службы региона. Полицейские фиксируют последствия вражеских атак и обеспечивают правопорядок.

Спасатели ликвидируют пожары и последствия атака, а медики оказывают всю необходимую помощь населению.

Украинцев в очередной раз призвали реагировать на сигнал "Воздушная тревога" и сразу же направляться в укрытие. Обязательно находитесь в безопасном месте до сигнала "Отбой".

Напомним, вечером 28 ноября россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения вражеского БПЛА в Днепровском районе было повреждено здание детской поликлиники.

Как пишут столичные Телеграм-каналы, огонь ликвидировали местные жители. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Охранник медучреждения, которого обнаружили на месте, получил закрытый перелом левой бедренной кости. Бригада скорой его госпитализировала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские войска 28 ноября массированно обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы раздавались во многих городах.