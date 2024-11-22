В Киеве прокомментировали вбросы РФ относительно "предупреждения" украинцев о новых атаках

Система оповещения работает для всех населенных пунктов страны

Система оповещения в Украине является общегосударственной и охватывает все населенные пункты, включая столицу. Этот вопрос не касается исключительно Киева, равно как и вбросы России о якобы новых "предупреждениях".

Об этом журналистам "Телеграфа" сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА). Там подчеркнули, что система оповещения находится под контролем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Система оповещения — общегосударственная (она функционирует для всех населенных пунктов страны без каких-либо отдельных исключений, в том числе для столицы), курируется Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", — отметили в КМВА.

В свою очередь в Главном управлении ГСЧС в Киеве нашим журналистам и горожанам посоветовали более сдержанно реагировать на вбросы россиян и усомнились в технических возможностях оккупантов каким-то образом предупреждать украинцев, и киевлян в частности, о планах обстрелов с территории России.

"Это какой-то бред (заявления Пескова и Путина. — Авт.), почему мы должны реагировать на какие-то их вбросы и эту их тупую информацию?! На самом деле, мы живем в режиме широкомасштабной войны уже три года, в режиме постоянных обстрелов, постоянной ликвидации последствий обстрелов и т.д. Наша служба работает уже три года в усиленном режиме. И каждый день мы готовы соответственно реагировать на угрозы", — отметили столичные чрезвычайники.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России решили проработать механизмы оповещения гражданского населения. Но извещать будут Украину и ее граждан. Такое циничное заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.