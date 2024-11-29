Навколо вогонь та постраждалі. Стали відомі наслідки атаки на Одеську область (фото)

На місцях продовжують працювати всі екстрені служби

У ніч на п’ятницю, 29 листопада, ворожі безпілотники вкотре масовано атакували територію України. Під ударом опинилася Одещина, де було зафіксовано масштабні руйнування.

За попередніми даними, постраждало семеро людей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Відомо, що минулої ночі російські війська кілька разів атакували південний регіон безпілотниками. Внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА у трьох населених пунктах Одеського району було пошкоджено 13 житлових та дачних будинків.

Також дісталося гаражам, надвірним спорудам, газопроводу та автомобілям. Унаслідок події в кількох точках виникли потужні пожежі, а також стався витік газу.

При цьому, за попередніми даними, постраждало семеро людей. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місцях продовжують працювати усі екстрені служби регіону. Поліцейські фіксують наслідки ворожих атак та забезпечують правопорядок.

Рятувальники ліквідують пожежі та наслідки атаки, а медики надають усю необхідну допомогу населенню.

Українців вкотре закликали реагувати на сигнал "Повітряна тривога" і одразу прямувати в укриття. Обов’язково перебувайте у безпечному місці до сигналу "Відбій".

Нагадаємо, ввечері 28 листопада росіяни вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння ворожого БПЛА у Дніпровському районі було пошкоджено будівлю дитячої поліклініки.

Як пишуть столичні телеграм-канали, вогонь ліквідували місцеві жителі. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Охоронець медустанови, яку виявили на місці, отримав закритий перелом лівої стегнової кістки. Бригада швидкої його госпіталізувала.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська 28 листопада масовано обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи лунали у багатьох містах.