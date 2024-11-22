Шольц отреагировал на удар новой баллистикой России по Днепру

Атака РФ стала серьезным сигналом об опасном развитии войны

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты. Назвал это "ужасающей эскалацией" войны.

Об этом сообщает издание The Guardian. По словам Шольца, атака РФ стала серьезным сигналом относительно опасного развития войны.

"То, что Путин теперь применил ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией", — сказал Шольц.

Напомним, россияне 21 ноября, вероятно, впервые ударили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Возможно, речь идет о РС-26 "Рубеж", предназначенном прежде всего для нанесения ядерного удара.

Тогда же издание The New York Times написало, что удар по Днепру стал очередным эпизодом эскалации растущего напряжения между двумя сторонами.

Впрочем, неназванные западные чиновники в комментарии изданию заявили, что по Украине была выпущена не межконтинентальная баллистическая ракета, а, вероятно, ракета средней дальности, имеющая меньший радиус действия.

"Высокопоставленное должностное лицо США отметил, что оружие, вероятно, является баллистической ракетой средней дальности, добавив: "Но это новый тип, который мы уже отслеживали", — говорилось в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер РФ Владимир Путин сообщил, что по Днепру была применена новая баллистическая ракета средней дальности "Орешник".