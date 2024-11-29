Разбитые окна и воронка в земле. Как выглядит поврежденная российским дроном детская поликлиника в Киеве (фоторепортаж)

Работу медучреждения останавливать не будут

Вечером 28 ноября россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения вражеского БПЛА в Днепровском районе было повреждено здание детской поликлиники.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте инцидента. Он снял последствия вражеской атаки.

По данным ГСЧС Киева, российский дрон упал на открытую местность. Из-за этого произошло возгорание двухэтажного здания медучреждения.

Также повреждена внешняя обшивка фасада, входная группа здания и окна. На момент прибытия пожарных возгорания не наблюдалось. Как пишут столичные Телеграм-каналы, огонь ликвидировали местные жители.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Охранник медучреждения, которого обнаружили на месте, получил закрытый перелом левой бедренной кости. Бригада скорой его госпитализировала.

Также было повреждено остекление окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг этого медицинского учреждения.

Как сообщила и. первого заместителя главы Днепровской районной госадминистрации Елена Шевченко, поврежденная поликлиника продолжит свою работу. Вход будет сделан с другой стороны. По ее словам, в медучреждении повреждено 27 окон и столько же дверей и еще 45 окон в жилых домах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев атаковали во время массированных ракетных обстрелов утром 28 ноября. Силами ПВО воздушные угрозы для города были ликвидированы.