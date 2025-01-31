Люди попадали на асфальт: на видео попал момент прилета по центру Одессы

Известно о двух пострадавших

В пятницу, 31 января, Одесса подверглась массированной вражеской атаке — город обстреляли из баллистики. Мощные взрывы прозвучали в центре и одному из автомобилистов удалось заснять момент "прилета".

На кадрах видно, как люди падают на асфальт и закрывают головы руками. Страшное видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Известно, что в Одессе прозвучало как минимум три взрыва и все они летели в одно место. Между первым и вторым взрывом прошло всего несколько минут. А затем прозвучал и третий взрыв.

По данным мониторинговых каналов, ракеты были видны на радарах уже в последнюю минуту из-за того, что они вышли из дальней точки — из-под Севастополя.

Одному из местных жителей кдалось заснять момент прилета по центру города. На кадрах видно яркую вспышку, после чего люди падают на асфальт и пытаются прикрывать головы руками.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика. Строго 18+!

Известно, что больше всего в результате атаки пострадал исторический центр города и элитный отель "Бристоль". Взрывная волна также выбила окна в зданиях, расположенных рядом.

В результате вражеского удара епострадал сотрудница отеля. Женщина госпитализирована и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По данным Вооруженных сил Украины, россияне применили ракеты "Искандер-М". Над городом также летал разведывательный дрон противника.

Угроза сохраняется до отбоя и горожан просят находиться в укрытиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 29 января россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения многоэтажный дом и магистральный трубопровод теплоснабжения, не менее восьми человек получили ранения, в том числе ребенок, один человек погиб.