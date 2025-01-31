Люди попадали на асфальт: на відео потрапив момент прильоту по центру Одеси (оновлено)

Відомо про двох постраждалих

У п’ятницю, 31 січня, Одеса зазнала масованої ворожої атаки — місто обстріляли з балістики. Потужні вибухи пролунали в центрі і одному з автомобілістів удалося зафіксувати момент "прильоту".

На кадрах видно, як люди падають на асфальт та закривають голови руками. Моторошне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

UPD: станом на 21.15 відомо вже про двох постраждалих унаслідок ворожого удару. Наразі їх транспортують до міських лікарень, де їм буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Відомо, що в Одесі пролунало щонайменше три вибухи і всі ракети летіли в одне місце. Між першим та другим вибухом пройшло лише кілька хвилин. А згодом пролунав і третій вибух.

За даними моніторингових каналів, ракети було видно на радарах вже в останню хвилину через те, що вони вийшли з дальньої точки — з-під Севастополя.

Одному з місцевих жителів вдалося зняти момент прильоту по центру міста. На кадрах видно яскравий спалах, після чого люди падають на асфальт та намагаються прикривати голови руками.

Увага: у відео є ненормативна лексика. Суворо 18+!

Відомо, що найбільше внаслідок атаки постраждав історичний центр міста та елітний готель "Брістоль". Вибухова хвиля також вибила вікна в будинках, розташованих поруч.

Багато пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджено будівлю, яка перебуває під посиленим захистом.

За даними Збройних сил України, росіяни застосували ракети "Іскандер-М". Над містом також літав розвідувальний дрон супротивника.

На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 29 січня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерховий будинок та магістральний трубопровід теплопостачання, не менше восьми осіб отримали поранення, у тому числі дитина, а одна людина загинула.