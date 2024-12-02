"Зрада" отменяется. Почему Украина дала добро на продажу крупнейшего контейнерного терминала

Сделка даст толчок развитию контейнерного терминала Одесса

Компания MSC Group, мировой лидер контейнерных перевозок, 28 ноября объявила о завершении покупки 49,9% немецкой компании Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), которой принадлежат контейнерные терминалы в портах Одессы, Гамбурга, Таллина и Триеста.

Завершение сделки стало возможным, в том числе, после того, как Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 14 ноября завершил расследование дела , снял ранее выдвинутые подозрения в монополизации рынка перевалки контейнерных грузов и фактически разрешил MSC Group стать владельцем крупнейшего украинского контейнерного терминала в Одессе (ДП КТО — Дочернее предприятие Контейнерный терминал Одесса) совместно с муниципалитетом Гамбурга.

Как ранее сообщал "Телеграф", АМКУ усмотрел в сделке негативные последствия и 26 июля 2024 года инициировал рассмотрения дела о концентрации. Этим решением комитет фактически приостановил сделку между MSC и HHLA. Специалисты комитета подозревали, что в определенных условиях это соглашение (о продаже акций) может привести к монополизации рынка перевалки контейнерных грузов в пределах порта Одесса.

В ходе расследования, которое длилось более четырех месяцев, АМКУ, с целью объективной оценки последствий слияния, опросил многих участников рынка: как конкурентов, так и потребителей услуг, а также государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (ГП АМПУ).

Большинство из них посчитали, что сделка не окажет негативного влияния на деятельность хозяйствующих субъектов, которые ведут бизнес в порту Одесса. Напротив, HHLA получит сильного партнера в лице MSC, который поможет быстро улучшить и развить одесский контейнерный терминал.

Однако один не названный потребитель услуг порта запротестовал. Он высказал опасения, что установление контроля группой MSC над контейнерным терминалом даст ей преимущество над конкурентами и может привести к устранению с рынка одного из его участников. Тем более, что в условиях полномасштабного вторжения РФ и блокады морских портов появление новых участников на рынке контейнерной перевалки маловероятно.

С учетом этого, АМКУ пришлось потребовать от MSC Group и HHLA предоставить обязательства, которые позволят устранить негативное влияние сделки на конкуренцию. 1 ноября представитель MSC предоставил требуемое обязательство. Согласно процедуре рассмотрения таких дел, Комитет вывесил эти обязательства у себя на сайте для замечаний и предложений от других участников рынка. Как сообщил АМКУ, таких предложений не поступило.

Так как реакции со стороны конкурентов не было, комитет сделал вывод, что обязательства, предложенные участниками концентрации, не противоречат интересам участников рынка. На очередном заседании сделка была разрешена.

"Осуществление концентрации должно быть обусловлено выполнением обязательств, которые будут устранять негативное влияние концентрации и обеспечат наличие конкуренции на указанном рынке", — подвел итог четырехмесячного разбирательства АМКУ.

В свою очередь генеральный директор MSC Сёрен Тофт на церемонии закрытия сделки в Гамбурге 28 ноября пообещал выполнить соглашение. "Мы будем инвестировать в рост, технологии и инфраструктуру, чтобы повысить конкурентоспособность HHLA", — заявил он.

MSC Group обязалась значительно увеличить грузооборот на терминалах HHLA до минимального объема в 1 000 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год с 2031 года. Кроме того, совладельцы договорились предоставить 450 миллионов евро в виде акционерного капитала для поддержки предстоящих необходимых инвестиций в компанию.

В дальнейшем HHLA будет функционировать как стратегическое совместное предприятие, в котором город Гамбург будет владеть долей в размере 50,1%, а оставшиеся 49,9% принадлежат MSC Group. Город Гамбург и MSC Group стремятся продвигать стратегическое развитие HHLA и порта Гамбург, сообщается на сайте компании.

"Сделка даст толчок развитию контейнерного терминала Одесса (ДП КТО) поскольку туда могут прийти новые контейнерные линии", — считает CEO Информалл груп Василий Веселовский.

"Очевидно, что MSC Group и HHLA обязались организовать функционирование контейнерного терминала Одесса по системе Common Use Terminal Equipment (CUTE) ("Терминальное оборудование общего пользования")", — пояснил эксперт, комментируя взятые по требованию АМКУ обязательства участников сделки.

Система CUTE позволяет нескольким операторам получать доступ и использовать совместное терминальное оборудование.

Стратегическим интересом оператора ДП КТО является не предоставление преференций материнской компании, а наоборот, предоставление услуг, в том числе, и другим контейнерным линиям, базируясь на доходе, генерируемом MSC, который привязан к терминалу, считает Веселовский.

Он рассказал, что Одесса является, как правило, конечной точка для контейнеровозов, откуда контейнеры практически никогда не переваливаются морем в другие порты. Эксклюзивные условия обслуживания грузопотоков только одной контейнерной линии в такой конечной точке были бы губительны для бизнеса оператора контейнерного терминала. Поэтому конкурентным преимуществом ДП КТО является предоставление услуг всем, кого он в состоянии туда привлечь, пояснил эксперт.

Справка

MSC — мировой лидер в области транспорта и логистики, частная компания, основанная в 1970 году Джанлуиджи Апонте. Будучи одной из ведущих мировых линий контейнерных перевозок, MSC имеет 675 офисов в 155 странах мира.

MSC Group - мировой лидер контейнерных перевозок

Компания содержит флот из 850 судов, который обеспечивает своевременную доставку товаров и услуг клиентам всех отраслей и размеров. Деятельность MSC Group также включает сухопутные перевозки, логистику и растущий портфель операций портовых терминалов. Судоходная линия MSC осуществляет плавание по 300 торговым маршрутам и заходит в 520 портов, перевозя около 24,5 млн TEU ежегодно. MSC Group, включая ее пассажирский бизнес, насчитывает 200 000 сотрудников по всему миру.