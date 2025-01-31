Россияне атаковали Одессу баллистикой: что происходит в городе
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В городе прозвучали взрывы
Российские оккупанты несколько дней подряд атакуют Одессу: в пятницу, 31 января, они нанесли удар баллистикой по городу.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Россияне дважды атаковали город: в 19:25 и 19:55. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, взрывы прозвучали в центре города.
Пострадал отель "Бристоль": он расположен в центральной части Одессы.
Взрывная волна также выбила окна в зданиях, расположенных рядом.
В 20:04 стало известно, что на город выпустили еще баллистические ракеты. Кроме Одесской, тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях. В Херсонской области также прозвучали взрывы.
О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается. В то же время корреспонденты "Суспільного" сообщили уже о третьем взрыве в городе.
Отель "Бристоль" расположен в районе улиц Греческая и Итальянская. Рядом расположена Одесская филармония.
По данным Вооруженных сил Украины, россияне применили ракеты "Искандер". Над городом также летает разведывательный дрон противника.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Одессу атаковали ударные беспилотники: в городе прогремели взрывы, есть пожары и разрушения.