Ниндзя уже не те. В Одессе заметили необычного пассажира троллейбуса (видео)

Эта затея могла закончиться трагедией

В Одессе неизвестный юноша в специфической одежде залез на крышу троллейбуса во время движения. Парень был одет во что-то похожее на балаклаву, вероятнее всего, он имитировал наряд ниндзи.

Об этом свидетельствует опубликованное видео местным пабликом. Отмечается, что точная дата инцидента неизвестна, однако видео появилось в сети вечером 1 марта.

"Сверхумники вышли на новый уровень и катаются на крышах траликов", — говорится в сообщении.

На видео видно, что юноша в костюме ниндзи забирается на троллейбус с зади, где есть ступеньки. Поднявшись на верх, он достает что-то вроде японского меча с тонким лезвием. Приняв характерную позу в полуприседе, молодой человек позирует.

Вероятнее всего его снимали с авто, которое ехало вплотную к троллейбусу. Откуда именно юноша залез на троллейбус во время движения неизвестно, но вероятность того, что он это сделал с капота автомобиля есть.

Видео длится всего пару минут, поэтому не известно, когда именно отчаянный слез с троллейбуса и заметил ли это водитель.

В комментариях пользователи отметили, что юноша мог получить ожоги и не оценили этот риск.

Напомним, что недавно в одесской маршрутке заметили необычного пассажира с гигантскими глазами.

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