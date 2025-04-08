В Одессе детей переводят на дистанционное обучение до конца недели: что произошло

Некоторые родители не согласны с этим решением

Дистанционное обучение ввели не только в Ровно. В Одессе также школьники будут временно учиться из дома из-за погодных условий.

В последние дни погода в Украине резко изменилась — в большинстве регионов выпал снег и ударили сильные морозы. Поэтому в некоторых регионах возникли трудности с организацией учебного процесса. Например, в Ровно вышедшие на учебу дети вынуждены были учиться в холодных помещениях. О ситуации в Одессе, начальница департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила: "Уважаемые родители школьников, дистанционное до конца недели. Очередные классы будут работать".

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию родителей. Некоторые выражают недовольство из-за частых перерывов в обычном учебном процессе.

"У нас в классе +20, дома холоднее, если честно. Зачем им дистанционка? Они и так учиться не успевают, то тревога, то карантин… Возможно ли принимать это решение на месте, в конкретных классах по желанию родителей? Мы готовы учиться! (2-Б 13 школа)", — написала одна из родителей Анастасия Рех.

На это Елена Буйневич ответила: "Потому что обогреть все классы невозможно".

Остальные родители также выражают свое недовольство. "Благодарю вас. Мало, что дети ходят в школу раз в месяц очно. Так и еще эту главную неделю они должны просидеть дома. Вы целенаправленно убиваете желание детей учиться", — написала Ирина Луговская.

"Здравствуйте. У нас в классе кондиционер, теплее дома. Какой смысл оставлять детей дома?", — добавила Марина Лисогурская. Несмотря на разные мнения родителей, решение о дистанционном обучении остается в силе до конца недели.

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