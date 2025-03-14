Бесплатное обучение обеспечит Правительство для части украинских детей: о ком речь

Государство покроет обучение: на кого действует новая образовательная программа?

Государство продолжает поддерживать семьи военных и погибших защитников Украины. Теперь дети ветеранов, погибших воинов и пострадавших во время войны могут получить бесплатное высшее или среднее специальное образование.

Эта информация была опубликована в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко.

Соответствующее решение направлено на обеспечение доступа к качественному образованию тем, кто больше в этом нуждается. Программа предусматривает полное покрытие расходов на обучение в государственных и коммунальных учебных заведениях для следующих категорий граждан:

Дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника.

Дети с инвалидностью в результате войны.

Дети участников боевых действий.

Дети лиц, имеющих статус пропавших без вести.

Дети лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Дети лиц признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Эта инициатива является важным шагом к социальной поддержке семей военных и созданию равных возможностей для их детей. Государственное финансирование образования для этих категорий позволит молодым людям получить качественные знания и профессию без финансовых барьеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 марта 2025 года Кабинет Министров Украины принял законопроект, гарантирующий новые льготы для участников Революции Достоинства. Согласно ему, эти граждане получат специальный статус, отличный от ветеранов войны, и право на ряд социальных и материальных льгот.