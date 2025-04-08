Уничтожит ли апрельский снег и мороз украинский урожай: ответ эколога

Как весенние холода повлияют на урожай фруктов

Первые дни апреля в Украину принесли неожиданные снегопады и минусовые температуры во многих областях. Особенно заметными эти зимние явления были на севере и западе страны. Внезапное похолодание пришло после аномально теплого марта, когда уже начали активно зацветать плодовые деревья.

"Мы не привыкли к такому, но раньше было. Я помню, в начале 2000-х был снег даже на майские праздники. То есть, в начале мая мы видели такой пример, когда тюльпаны, нарциссы цветили в снегу", — отмечает эколог Юрий Карпенко в интервью ЧеLine.

Теплый март вызвал раннее цветение многих растений. В конце месяца можно было увидеть цветы на абрикосах, персиках, черешнях и сливах. Однако такие растения чрезвычайно уязвимы к холоду, поэтому внезапные заморозки и снег представляют угрозу будущему урожаю.

По словам специалистов, цвет абрикоса может выдержать кратковременное понижение температуры до -2 или -2,5 градуса. Однако прогнозы синоптиков предупреждают о значительно более низких показателях.

"Понятно, что это после того, как набухли деревья, цветут раннецветущие кустарники, форзиции, в частности магнолии, то сейчас это немного людей пугает. Даже абрикосы уже начали цветать — это также сигнал того, что есть определенные риски по урожаю", — добавляет Юрий Карпенко.

Ранее Телеграф предупреждал о том, что в Украину в апреле вернулась зима. Как выглядят заснеженные города.