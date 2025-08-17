Популярный курорт в Одесской области под угрозой исчезновения: поселок может уйти под воду (фото)

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" создан для сохранения уникальной экосистемы лиманных комплексов

Популярный курортный поселок Лебедевка в Одесской области страдает от серьезной экологической проблемы. Там береговая абразия.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, в частности, "Курс Одесса" и "Одесса как она есть". Там были опубликованы тревожные кадры разрушения побережья.

Лебедевка расположена на берегу Тузловских лиманов в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы", примерно в 60 километрах от Одессы. Это популярное место отдыха одесситов и туристов из других регионов Украины.

По данным пресс-службы национального парка, берега Тузловских лиманов ежегодно теряют значительные участки из-за природного процесса абразии — разрушения берегов под действием волн. На отдельных участках вода уносит от 0,5 до 3 метров суши в год.

Особенно угрожающая ситуация сложилась вокруг курортной инфраструктуры Лебедевки. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как волны буквально "съедают" берег, приближаясь к зданиям и рекреационным зонам.

В настоящее время эффективные меры по защите побережья пока не приняты. Берегоукрепляющие работы требуют значительных инвестиций и комплексного подхода к решению проблемы.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" создан для сохранения уникальной экосистемы лиманных комплексов, однако природные процессы и антропогенное воздействие создают серьезные вызовы для сохранения территории как туристического объекта.

Местные жители и предприниматели призывают власти обратить внимание на проблему и разработать план мероприятий по сохранению курортной зоны Лебедевки.

