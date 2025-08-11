Они наплевали на предупреждения. Как сейчас выглядит пляж в Затоке, где подорвались люди (видео)

Доступ к пляжу перекрыт "ежами"

Взрывы на пляжах в Одесской области прозвучали в воскресенье, 10 августа, и унесли жизни трех человек. Появилось видео из Затоки, с одного из пляжей, где произошла трагедия.

Один человек погиб в Каролино-Бугаге, еще один мужчина и женщина – в Затоке. Люди подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в зонах, запрещенных для отдыха.

Пользователь TikTok с ником inna_g11 побывала на пляже в Затоке, где в воскресенье подорвались люди. Женщина показала, как он выглядит. Повсюду – предупреждения о запрете купаться из-за десантных мин в воде. Запрещен даже выход на пляж. Доступ к пляжу и морю перекрыт бетонными конструкциями — "ежами".

Однако люди пренебрегают запретами и проникают на пляж через заграждения. По словам местных жителей, они не купаются в море в таких местах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курортный поселок Затока почти полностью разбит. До полномасштабного вторжения он принимал десятки тысяч отдыхающих, а теперь пляжи закрыты, а пансионаты пытаются выжить. Многие из них разрушены до основания.