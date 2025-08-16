Укр

На пляже болото и без людей. Во что российская оккупация превратила легендарный курорт Азовского моря (видео)

Татьяна Крутякова
Как сейчас выглядит Кирилловка сейчас Новость обновлена 16 августа 2025, 12:34
Российская оккупация погубила немало украинских курортов, особенно на побережье Азовского моря. Сейчас некоторые из них трудно узнать, это же касается и Кирилловки.

В сети завирусились свежие видео с курорта, где море превратилось в желе с медузами. Отмечается, что кадры сняты в августе 2025 года.

На первом видео видно, что все побережье Азовского моря практически усеяно медузами в перемешку с кучей водорослей. Такая комбинация создает своеобразное желе, раскачивающее волны. К слову, медузы достаточно большие, поэтому контакт с ними в воде может закончиться ожогами и аллергией.

На втором ролике ситуация немного лучше, но медуз в воде тоже немало. Водорослей меньше, чем на предыдущем, но плавать в таком море может быть опасным. Кроме того, эти видеозаписи объединяют не только медузы и водоросли, но и отсутствие людей. Ролики снять в пик сезона, ведь в августе на Азовском море обычно яблоку негде было упасть, однако российская оккупация это изменила.

Кстати, в комментариях пользователи заметили, что даже природа против российской оккупации, поэтому море так выглядит. Кто-то спрашивал, где люди, ведь до полномасштабной войны медузы и водоросли не мешали туристам отдыхать.

Добавим, что Кирилловка оккупирована с 2022 года и уже третий год не видела нормального сезона. Хотя еще в 2019 году этот курорт посетили более 1,5 миллиона человек.

Напомним, что в сети также показали легендарный рынок в Кирилловке, который также трудно узнать.

Ранее "Телеграф" рассказывал и показывал, во что война с Россией превратила известный Железный Порт.

