Популярний курорт на Одещині під загрозою зникнення: селище може піти під воду (фото)

Національний природний парк "Тузловські лимани" створений для збереження унікальної екосистеми лиманних комплексів

Популярний курортне селище Лебедівка в Одеській області потерпає від серйозної екологічної проблеми. Там берегова абразія.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, зокрема "Курс Одеса" та "Одеса як вона є". Там опублікували тривожні кадри руйнування узбережжя.

Лебедівка розташована на березі Тузловських лиманів у межах Національного природного парку "Тузловські лимани", приблизно за 60 кілометрів від Одеси. Це популярне місце відпочинку одеситів та туристів з інших регіонів України.

За даними пресслужби національного парку, береги Тузловських лиманів щорічно втрачають значні ділянки через природний процес абразії — руйнування берегів під дією хвиль. На окремих ділянках вода забирає від 0,5 до 3 метрів суші на рік.

Особливо загрозлива ситуація склалася навколо курортної інфраструктури Лебедівки. На фотографіях, опублікованих у соцмережах, видно, як хвилі буквально "з'їдають" берег, наближаючись до будівель та рекреаційних зон.

Наразі ефективних заходів для захисту узбережжя поки що не вжито. Берегоукріплювальні роботи потребують значних інвестицій та комплексного підходу до вирішення проблеми.

Національний природний парк "Тузловські лимани" створений для збереження унікальної екосистеми лиманних комплексів, проте природні процеси та антропогенний вплив створюють серйозні виклики для збереження цієї території як туристичного об'єкта.

Місцеві жителі та підприємці закликають владу звернути увагу на проблему та розробити план заходів для збереження курортної зони Лебедівки.

Раніше "Телеграф" писав, що на пляжах під Одесою пролунали вибухи.