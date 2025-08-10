Необитаемый "остров": как выглядит Кирилловка под оккупацией в августе 2025 (видео)

До оккупации на пляжах Кирилловки было не протолкнуться, а сейчас этот курорт пустует

Летом популярный курорт в Кирилловке Запорожской области, который временно оккупирован российскими захватчиками, буквально пустует в самый разгар сезона. На пляже хотя и есть люди, но в сравнении с тем, как было раньше — на курорте, можно сказать, почти никого нет.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что на одном из пляжей на шезлонгах проводят время от силы несколько десятков людей.

Стоит отметить, что в 2021 году, до начала полномасштабной войны, на этом курорте всегда были заняты все местах на базах отдыха, а на пляжах буквально негде было пройти.

Для сравнения, в открытом доступе мы нашли фотографию, сделанную в Кирилловке в 2021 году, до оккупации.

Кирилловка в 2021 году

На фото видно, что курорт пользуется популярностью и его посещает огромное количество людей. К тому же, в Кирилловке всегда была масса развлечений для отдыхающих, а сейчас там нет абсолютно ничего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оккупация уничтожила жемчужину Азовского моря. Местная жительница опубликовала видео из Счастливцева в Херсонской области, которое шокирует контрастом с тем, каким это место было до войны.