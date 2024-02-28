Эрдоган снова заговорил о мирных переговорах с Россией: что предлагает

Необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон

Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Они могут произойти в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

"Мы принципиально поддерживаем предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле", — сказал он.

Он добавил, что придерживается мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира.

"Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира", — сказал Эрдоган.

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