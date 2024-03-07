Снаряды, танки, запчасти: Чехия вложится деньгами в украинскую "оборонку"

Czechoslovak Group планирует производить в Украине снаряды для артиллерии, запчасти к бронетехнике, военные изделия из бронестали и т.д.

Чехия не только работает над обеспечением Украины снарядами. Чешская оружейная компания Czechoslovak Group (CSG) заявила о планах сделать немалые инвестиции в создание совместных с Украиной оружейных предприятий на украинской территории.

Об этом пишет издание BNN со ссылкой на заявление владельца компании Михала Стрнада. Это поможет развить украинский сектор оборонной промышленности.

По словам Стрнада, главный акцент производств будет сделан на продукции, которая сейчас наиболее необходима – артиллерийских снарядах. Кроме этого, Czechoslovak Group планирует производить в Украине запчасти для бронетехники, военные изделия из бронестали и так далее. Возможно, будет налажена модернизация танков – компания имеет в этом большой опыт, поскольку после февраля 2022 ремонтировала и модернизировала танки Т-72 на собственных мощностях для отправки в Украину.

Правда, проблемой может стать ситуация на территории Украины, прежде всего речь идет о постоянных российских воздушных ракетных терактах – это ставит под угрозу жизнь работников и предприятие. Однако Стрнад настроен оптимистично – по его мнению, нет проблем, которые Украина и Чехия не смогут преодолеть.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.

Германия также присоединилась к финансированию закупок артиллерийских снарядов для Украины, которые нашла Чехия. Министерство обороны Германии заявило, что хочет покрыть "значительную часть" общих расходов на приобретение снарядов.