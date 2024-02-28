Идею Чехии с закупкой 800 тыс. снарядов для Украины поддерживают: какая страна выделит деньги

Уже вскоре в Украину поступит большое количество боеприпасов

Бельгия профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы. Это будет оказание большой поддержки для украинской армии.

Об этом в среду, 28 февраля, на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо. По его словам, Украине сейчас крайне необходимо оружие для защиты от страны-агрессора.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора", – отметил он.

Также Александр де Крооо подчеркнул, что Бельгия выдели на финансирование чешской инициативы 200 миллионов евро. Таким образом уже в течение нескольких недель в Украину поступит большое количество боеприпасов.

Украинский журналист Роман Шрайк в своем Telegram-канале, ссылаясь на Le Soir написал, что на 200 млн евро закупят 50 тысяч снарядов.

"То есть цена снаряда 4 тысячи евро за единицу, что вполне реально, так как за последние 2 года боеприпасы серьезно подорожали", — сказал он.

При этом Шрайк добавил, что некоторые СМИ посчитали, что 800 тысяч снарядов (500 тыс. 155 мм и 300 тыс. 122 мм) в целом будут стоить 1,4 млрд. Однако эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану, доставить 800 тысяч снарядов страна сможет за считанные недели. Однако для этого нужна поддержка и финансирование других стран.