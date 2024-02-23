ЕС ищет деньги на снаряды для Украины: какие сложности возникли

Боеприпасы смогут поставить в течение нескольких недель

Европейский Союз пытается собрать 1,5 миллиарда долларов на закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, найденных Чехией.

Об этом сообщает Financial Times. Некоторые страны ЕС уже выделили средства для этой цели, но Прага ожидает вкладов от других национальных правительств.

Недавно президент Чехии Петр Павел сообщил, что они нашли поставщика из-за рубежа, который может предоставить полмиллиона патронов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм в течение нескольких недель, если будет финансирование.

В настоящее время в ЕС существует разногласие по пополнению Европейского фонда мира (EPF) на 5 миллиардов евро. EPF – это инструмент ЕС для оказания военной помощи и обучения партнерам.

Послы ЕС не смогли договориться об EPF и планируют согласовать правила саммита лидеров ЕС 21 марта. Германия хочет снизить свой вклад, поскольку она уже оказывает Украине двустороннюю военную помощь на 7 миллиардов евро.

Франция и Греция хотят, чтобы EPF покупал оружие и боеприпасы только у производителей из ЕС и Норвегии, что затруднит закупку Чехией или боеприпасов из США.

Ранее Телеграф писал, что представитель одной из украинских силовых структур рассказал, где именно Чехия собирается закупать обещанные 800 тыс. снарядов на нужды ВСУ.