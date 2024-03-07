Снаряди, танки, запчастини: Чехія вкладеться грошима в українську "оборонку"

Czechoslovak Group планує виробляти в Україні снаряди для артилерії, запчастини до бронетехніки, військові вироби з бронесталі й так далі

Чехія не тільки працює над забезпеченням України снарядами. Чеська збройова компанія Czechoslovak Group (CSG) заявила про плани зробити чималі інвестиції у створення спільних з Україною збройових підприємств на українській території.

Про це пише видання BNN із посиланням на заяву власника компанії Міхала Стрнада. Це допоможе розвинути український сектор оборонної промисловості.

За словами Стрнада, головний акцент виробництв буде зроблено на продукції, яка зараз є найбільш необхідною – артилерійських снарядах. Окрім цього, Czechoslovak Group планує виробляти в Україні запчастини до бронетехніки, військові вироби з бронесталі й так далі. Можливо, буде налагоджено модернізацію танків – компанія має в цьому великий досвід, оскільки після лютого 2022 року ремонтувала та модернізувала танки Т-72 на власних потужностях для відправлення в Україну.

Щоправда, проблемою може стати ситуація на території України, насамперед мова йде про постійні російські повітряні ракетні теракти – це ставить під загрозу життя працівників та підприємство. Однак Стрнад налаштований оптимістично – на його думку, немає проблем, які Україна та Чехія не зможуть подолати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів для України. Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, будуть фінансувати закупівлі таємно.

Німеччина також приєдналася до фінансування закупівлі артилерійських снарядів для України, які знайшла Чехія. Міністерство оборони Німеччини заявило, що хоче покрити "значну частину" загальних витрат на придбання снарядів.