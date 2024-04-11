Конец эпопеи? Рада приняла многострадальный закон о мобилизации

Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла новый законопроект по мобилизации. 283 народных депутата проголосовали "За".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что пока неизвестно, будет ли кто-то вносить постановление о блокировке законопроекта спикером.

Против принятия законопроекта проголосовал лишь один нардеп, 49 воздержались. Не принимали участия в голосовании 18 народных избирателей.

Новость обновляется…