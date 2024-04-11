Конец эпопеи? Рада приняла многострадальный закон о мобилизации
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Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла новый законопроект по мобилизации. 283 народных депутата проголосовали "За".
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что пока неизвестно, будет ли кто-то вносить постановление о блокировке законопроекта спикером.
Против принятия законопроекта проголосовал лишь один нардеп, 49 воздержались. Не принимали участия в голосовании 18 народных избирателей.
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