Украина может получить семь комплексов "Patriot": Олаф Шольц рассказал детали

Украина особенно нуждается в средствах противовоздушной обороны

Немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня, 18 апреля, заявил о том, что партнеры из НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot. Седьмой же станет немецкий Patriot, который канцлер пообещал дать Украине еще раньше.

Соответствующее заявление канцлер Германии сделал во время брифинга в Брюсселе, после саммита Евросоюза. Шольц призвал союзников не отставать.

"Мы слышали, что должно быть семь систем ПВО, одна из которых наша. Надеемся, что в рамках Североатлантического альянса будет еще шесть… Германия приняла очень масштабные меры по оснащению Украины малыми и большими системами. Но даже с большой системой Patriot, после двух систем, которые мы уже поставили, с третьей системой мы сейчас являемся страной, которая вносит здесь самый существенный вклад", — отметил канцлер.

Также он добавил, что сейчас Украина особенно нуждается в средствах противовоздушной обороны. Поддержка международных партнеров – это то, что нужно Киеву.

"Мы надеемся найти еще шесть систем в рамках НАТО, и я использую эту возможность на многих переговорах, чтобы донести это мнение", — подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Нидерландах высказали идею, где можно взять системы "Patriot" для Украины. ЕС или НАТО могли бы выкупить системы у стран, которые по каким-то причинам не хотят передавать их Украине напрямую.