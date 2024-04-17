"Надо выбирать Украину": Столтенберг созывает заседание Совета с участием Зеленского, а Германия выступила с новой инициативой

Страны НАТО имеют достаточное количество систем ПВО, считает Столтенберг

Федеральное правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительной зенитной техники. Вечером, 17 апреля, главы государств и правительств ЕС должны обсудить дальнейшую военную помощь Киеву.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. Кроме того, сообщается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на эту пятницу после того, как об этом попросил Владимир Зеленский.

"Речь идет о решении срочной потребности Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. Во встрече планируется участие президента Украины Владимира Зеленского и министров обороны государств-участников. Пока неизвестно, в каком формате пройдет встреча: будет ли это через видеоконференцию, или в виде физической встречи", — пишет издание, ссылаясь на слова Столтенберга.

Более того, в своей речи во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов генсек НАТО заявил о том, что выбирая между помощью Украины и собственным вооружением, членам альянса "надо выбирать Украину". Кроме того, по словам Столтенберга, страны НАТО обладают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Госдепартаменте США объяснили, почему Украину не будут защищать так как Израиль. Заявили, что не хотят вовлекаться в вооруженное противостояние с Россией.