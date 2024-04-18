Україна може отримати сім комплексів "Patriot": Олаф Шольц розповів деталі

Україна особливо потребує засобів протиповітряної оборони

Німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні, 18 квітня, заявив про те, що партнери з НАТО можуть передати Україні шість систем Patriot. Сьомою ж стане німецький Patriot, який канцлер пообіцяв дати Україні ще раніше.

Відповідну заяву канцлер Німеччини зробив під час брифінгу в Брюселі, після саміту Євросоюзу. Шольц закликав союзників не пасти задніх.

"Ми чули, що має бути сім систем ППО, одна з яких наша. Сподіваємося, що в рамках Північноатлантичного альянсу буде ще шість… Німеччина вжила дуже масштабних заходів щодо оснащення України малими та великими системами. Але навіть з великою системою Patriot, після двох систем, які ми вже поставили, з третьою системою ми зараз є країною, яка робить тут найсуттєвіший внесок", – зазначив канцлер.

Також він додав, що нині Україна особливо потребує засобів протиповітряної оборони. Підтримка міжнародних партнерів це те, що потрібно Києву.

"Ми сподіваємося знайти ще шість систем у межах НАТО, і я використаю цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", — підкреслив Шольц.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Нідерландах висловили ідею, де можна взяти системи "Patriot" для України. ЄС або НАТО могли б викупити системи в країн, які з якихось причин не хочуть передавати їх Україні напряму.