Не только Patriot: Зеленский рассказал, как еще Германия поможет Украине с ПВО

Киев и Берлин ведут переговоры о передаче еще одной современной системы ПВО

Германия поможет Украине с обеспечением безопасности воздушного пространства. Берлин уже заявил о передаче дополнительных Patriot и ведет переговоры о передаче IRIS-T.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 13 апреля. По его словам, суббота отметилась хорошим результатом для украинской дипломатии.

"Германия предоставит нам дополнительный Patriot – сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что помощь Берлина позволит спасти тысячи жизней и защитить Украину от российского террора.

Кроме того, он отметил, что переговоры ведутся и с другими странами и с каждой из них обсуждались темы ПВО и фронта. По его словам, подобные переговоры будут продолжаться и в последующие недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем Patriot нужно Украине. Владимир Зеленский назвал количество и подчеркнул, что ВСУ крайне нуждаются в помощи союзников. Но в ЕС похоже с этим возникают проблемы, поэтому страны блока не могут помочь Украине с усилением ПВО.