Интересная расстановка приоритетов: Байден может пропустить Саммит мира в Швейцарии ради денег на выборы

Байден и Харрис будут игнорировать саммит мира, что подчеркивает очень нездоровый выбор приоритетов в Белом доме

Президент США Джозеф Байден может пропустить Глобальный Саммит мира в Швейцарии, поскольку его больше интересует предвыборный сбор средств в Калифорнии. Встреча для сбора средств для президентских выборов выпадает на середину июня, как раз тогда, когда лидеры западных стран соберутся в швейцарском Бюргенштоке для обсуждения принуждения России к миру.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме. По данным журналистов, Байден планирует провести шикарное мероприятие в Калифорнии, где он будет присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и некоторыми другими звездами, а также в сопровождении вице-президента США Камалы Харрис, экс-президента Барака Обамы и телеведущего Джимми Киммела.

В то же время другие лидеры G7 после встречи в Италии отправятся именно в Бюргеншток. Однако Байден и Харрис будут игнорировать саммит мира, что подчеркивает очень нездоровый выбор приоритетов в Белом доме.

"Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в колеблющихся ключевых штатах перед выборами в ноябре. В дополнение к срочности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против своих 51 миллиона долларов", – пишет издание.

Это резко контрастирует с тем, что более 70 стран примут участие в саммите на высоком уровне. Среди присутствующих будут лидеры стран, заинтересованных в победе Украины – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие.

"Однако отсутствие Китая, скорее всего, разочарует Зеленского. Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, учитывая его тесные отношения с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство предшествовавших саммиту встреч", — добавляет издание.

Напомним, Зеленский по-прежнему говорил, что по итогу саммита мира может быть наработан документ с главными положениями о завершении войны. Этот документ в конце концов планируют представить России и найти способы заставить ее их принять.

Как сообщалось ранее, саммит по украинской формуле мира должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга.