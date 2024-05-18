Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым специально для "Телеграфа" объяснил, чем станет Саммит мира в Швейцарии

Чем ближе намеченный на середину июня саммит мира в Швейцарии, тем больше всякого рода заявлений о переговорах Украины с Россией, которые могут быть после. Французские СМИ пишут, что Зеленского станут склонять к переговорам с Путиным. Американские – что в Белом доме якобы размышляют о заморозке войны в Украине.

Путин то и дело выскакивает с заявлениями о готовности к переговорам, но исключительно на условиях "реалий на земле" – то есть признания оккупации части украинских территорий. Что идет вразрез с нашей формулой мира и здравым смыслом в принципе.

Конечно, РФ и ее сторонники или временные попутчики будут стараться сорвать саммит мира. Вряд ли получится. Но заявления отдельных лидеров (того же Китая), что на такой встрече должны быть представлены обе стороны конфликта, делают свое дело. К ним некоторые прислушиваются. Особенно на т.н. Глобальном Юге.

В то же время, надо понимать, что нет двух сторон конфликта. Есть агрессор – Россия, и жертва агрессии – Украина. Так что вестись на такие заявления не стоит. Они делаются явно в пользу РФ.

При этом, не следует переоценивать возможные результаты саммита в Швейцарии. Война после него не завершится, справедливый мир не наступит. Но важно трезвое понимание общего пути к такому миру. А этот общий путь – не лежит в плоскости размена украинских территорий на приостановку войны (а в таком случае это будет именно приостановка) и прощения военных преступлений путинскому режиму.

Саммит мира в Швейцарии – лишь первый этап консолидации стран вокруг Украины, выработки единого понимания формулы мира. Но это не базар, где у каждого – своя цена, своя идея. Мы ни с кем не готовы обсуждать идею размена украинских территорий.